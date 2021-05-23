Русским не нашлось места в перечне коренных народов Украины

СпутникПолитикаРусским не нашлось места в перечне коренных народов УкраиныПрезидент Незалежной Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной рады законопроект «О коренных народах Украины».Вернуться к статье1611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Дмитровакакая сказочная дичь!ИБИрина БогдановаКогда народ скинуть этого мерзавца!ТКтамара кузьменкоА Зеленский с такой фамилией украинец?Борис ДанилинVladimir LioubimcevТак отож так!!Vladimir LioubimcevСейчас коренной народ Украины - западэнськое жЫдо-бандэрье с польскою мовою.yuraВ Украине 70% русские-одно лоно,а вот мразей конченомайданутых процентов 15,ещё пох.истов 15%,но мы знаем зло агрессивно,а добро слюни пускает,но это зло и дальше будет поглощать людей при их бездействии,в общем Украина потеряна для Руси-это моё виденье ситуации,Донбасс так и будет мчаться между "своими" и нашими.Ирина ЧерныхТо есть Зеленский подтвердил, что украинцы как были маргиналами, так ими и остаются и при этом пытаются втянуть в свое болото всех остальных жителей Украины.Александр КостиковИнтересно, а Зе включил в список коренных евреев?МИХАИЛФЕДОР Два человекаА СЕЙЧАС ВСЁ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРОТИВ РУССКИХ!! ПОКА РУССКИЕ НЕ ПОЙМУТ!! ЧТО ИЗ ДОБРЫХ-_БЛАГОРОДНЫХ- УМНЫХ ЛЮДЕЙ МИР ИЗДЕВАЕТСЯ!! ТАК БЫЛО ВСЕГДА!! ПРИШЛО И ДО НАШИХ ВРЕМЁН!!ЮМЮрий МихеевСколько уже можно терпеть этих нацистов?! Эти недоумки создали из состава "коренных" народов батальон беременных мужиков и батальон баб с пришитыми членами и двинули их на границу с Донбассом! Пора уже освободить Новороссию от фашистского мусора!МИХАИЛФЕДОР Два человекаВОТ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА. РУССКИЕ ЗНАЛИ ЧТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЗЛЕЕ БАНДЕРОВЦЕВ НЕ БЫЛО СОЛДАТ!! ДАЖЕ НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ ТАК НЕ СВИРЕПСТВОВАЛИ КАК БАНДЕРОВЦЫ И НАЦИСТЫ!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ!! ПОСЛЕ ВОЙНЫ РОССИЯ ПОМОГАЛА И ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ!!!?? ЧТО ПРЕЗИДЕНТАМ НАПЛЕВАТЬ ЧТО УБИТО МНОГО ЛЮДЕЙ ИМИ!!!? МОЖЕТ УЖЕ ХВАТИТ ГНУТЬ СПИНУ ПЕРЕД НИМИ!! ТЯПНУТЬ ОДИН РАЗ ПО МОЗГАМ ТУПЫМ И ВСЁ!! ЛИШИТЬ ВСЕГО!!Семен БорисовА вы часом не помните,выходцами откуда были наши генеральные секретари?Или вас в историю не посвящали?Николай КарповСучара. Гад.БВБорис ВыдринНи один из комментаторов не видел сам называемый здесь список, доверяются автору, как и подобный список по России. Ведь русский коренной народ так и не обозначен в Конституции Русского государства..smolnuyКомментировать
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