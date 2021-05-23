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Русским не нашлось места в перечне коренных народов Украины

Русским не нашлось места в перечне коренных народов Украины

Президент Незалежной Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной рады законопроект «О коренных народах Украины».

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Елена Дмитрова
какая сказочная дичь!
Ирина Богданова
Когда народ скинуть этого мерзавца!
тамара кузьменко
А Зеленский с такой фамилией украинец?
Борис Данилин
Vladimir Lioubimcev
Так отож так!!
Vladimir Lioubimcev
Сейчас коренной народ Украины - западэнськое жЫдо-бандэрье с польскою мовою.
yura
В Украине 70% русские-одно лоно,а вот мразей конченомайданутых процентов 15,ещё пох.истов 15%,но мы знаем зло агрессивно,а добро слюни пускает,но это зло и дальше будет поглощать людей при их бездействии,в общем Украина потеряна для Руси-это моё виденье ситуации,Донбасс так и будет мчаться между "своими" и нашими.
Ирина Черных
То есть Зеленский подтвердил, что украинцы как были маргиналами, так ими и остаются и при этом пытаются втянуть в свое болото всех остальных жителей Украины.
Александр Костиков
Интересно, а Зе включил в список коренных евреев?
МИХАИЛФЕДОР Два человека
А СЕЙЧАС ВСЁ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРОТИВ РУССКИХ!! ПОКА РУССКИЕ НЕ ПОЙМУТ!! ЧТО ИЗ ДОБРЫХ-_БЛАГОРОДНЫХ- УМНЫХ ЛЮДЕЙ МИР ИЗДЕВАЕТСЯ!! ТАК БЫЛО ВСЕГДА!! ПРИШЛО И ДО НАШИХ ВРЕМЁН!!
Юрий Михеев
Сколько уже можно терпеть этих нацистов?! Эти недоумки создали из состава "коренных" народов батальон беременных мужиков и батальон баб с пришитыми членами и двинули их на границу с Донбассом! Пора уже освободить Новороссию от фашистского мусора!
МИХАИЛФЕДОР Два человека
ВОТ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА. РУССКИЕ ЗНАЛИ ЧТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЗЛЕЕ БАНДЕРОВЦЕВ НЕ БЫЛО СОЛДАТ!! ДАЖЕ НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ ТАК НЕ СВИРЕПСТВОВАЛИ КАК БАНДЕРОВЦЫ И НАЦИСТЫ!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ!! ПОСЛЕ ВОЙНЫ РОССИЯ ПОМОГАЛА И ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ!!!?? ЧТО ПРЕЗИДЕНТАМ НАПЛЕВАТЬ ЧТО УБИТО МНОГО ЛЮДЕЙ ИМИ!!!? МОЖЕТ УЖЕ ХВАТИТ ГНУТЬ СПИНУ ПЕРЕД НИМИ!! ТЯПНУТЬ ОДИН РАЗ ПО МОЗГАМ ТУПЫМ И ВСЁ!! ЛИШИТЬ ВСЕГО!!
Семен Борисов
А вы часом не помните,выходцами откуда были наши генеральные секретари?Или вас в историю не посвящали?
Николай Карпов
Сучара. Гад.
Борис Выдрин
Ни один из комментаторов не видел сам называемый здесь список, доверяются автору, как и подобный список по России. Ведь русский коренной народ так и не обозначен в Конституции Русского государства..
smolnuy

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