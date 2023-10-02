Токсичный доход: банкам пригрозили штрафами за навязывание ненужных услуг

ЦБ стал всё чаще выявлять нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов. В связи с ростом обмана со стороны финучреждений Банк России готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов за навязывание финуслуг.
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