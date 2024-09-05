Сбер выпустил дипфейк с Кузнецовым

Сбер выпустил 15-секундный дипфейк с участием заместителя председателя банка Станиславом Кузнецовым. Ролик показали на сессии "Кибермошенничество новая пандемия?" в рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ).
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