В России составили рейтинг самых благополучных регионов

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, основанному на данных Росстата за третий квартал 2023 года, лидерами среди 35 наиболее благополучных регионов России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Ханты-Мансийский АО.