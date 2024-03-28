В России составили рейтинг самых благополучных регионов

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, основанному на данных Росстата за третий квартал 2023 года, лидерами среди 35 наиболее благополучных регионов России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Ханты-Мансийский АО.
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