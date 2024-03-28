НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg Che
    Такие как я привыкли по вражье продажной пасти Ян Правдой хлестать!))Симоньян высказал...
  • Андрей Алферов
    Правильно сделал, что не поехал. Главное, что держал всё под контролем.Песков объяснил, ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Таджик баул ишак кишлак. Т.е на хуй из России.Таджики в России ...

В России составили рейтинг самых благополучных регионов

В России составили рейтинг самых благополучных регионов

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, основанному на данных Росстата за третий квартал 2023 года, лидерами среди 35 наиболее благополучных регионов России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Ханты-Мансийский АО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх