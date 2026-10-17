Система ПВО Министерства обороны успешно нейтрализовала 25 беспилотников, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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