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Политика как она есть

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Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии

Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии

Главное метеорологическое управление Японии распространило экстренное предупреждение. Крупный и чрезвычайно мощный тайфун №13 утром 5 августа находился к югу от Японского архипелага и движется в западном направлении, однако вскоре развернется к островам Окинава и Амами.

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