Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии

Политика как она есть

Главное метеорологическое управление Японии распространило экстренное предупреждение. Крупный и чрезвычайно мощный тайфун №13 утром 5 августа находился к югу от Японского архипелага и движется в западном направлении, однако вскоре развернется к островам Окинава и Амами.