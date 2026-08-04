Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии

Главное метеорологическое управление Японии распространило экстренное предупреждение. Крупный и чрезвычайно мощный тайфун №13 утром 5 августа находился к югу от Японского архипелага и движется в западном направлении, однако вскоре развернется к островам Окинава и Амами.
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