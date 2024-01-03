В Молдове появится информационная система рождений и смертей

В Молдове будет создана информационная система „Медицинская карта рождений и смертей” (eCMND). По данным Минздрава, развитие информационной системы будет способствовать снижению нагрузки по фиксации этих данных на бумаге и позволит разрабатывать автоматизированные отчеты на уровне учреждений, на национальном уровне и для Всемирной организации здравоохранения, передает IPN.