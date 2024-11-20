Калужскую область включили в число самых социально-экономически устойчивых в РФ

В рейтинг социально-экономической устойчивости российских регионов, составленный Фондом развития гражданского общества по итогам 3 квартала 2024 года, нашу область включили на 23-ей позиции из 35В рейтинг социально-экономической устойчивости российских регионов, составленный Фондом развития гражданского общества по итогам 3 квартала 2024 года, нашу область включили на 23-ей позиции из 35.