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Калужские новости

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Калужскую область включили в число самых социально-экономически устойчивых в РФ

Калужскую область включили в число самых социально-экономически устойчивых в РФ

В рейтинг социально-экономической устойчивости российских регионов, составленный Фондом развития гражданского общества по итогам 3 квартала 2024 года, нашу область включили на 23-ей позиции из 35В рейтинг социально-экономической устойчивости российских регионов, составленный Фондом развития гражданского общества по итогам 3 квартала 2024 года, нашу область включили на 23-ей позиции из 35.

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