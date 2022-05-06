Умер популярный украинский писатель Дьяченко

Известный писатель-фантаст Серге Дьяченко ушел из жизни. Об этом сообщила его супруга.Среди наиболее известных работ писателя – трилогия "Ведьмин век", дилогия Vita Nostra, цикл "Скитальцы" и сценарий к фильму "Обитаемый остров", передает РИА ФАН.