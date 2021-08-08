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Давайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде

Давайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде

Тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон заступился за Россию на Олимпиаде в Токио.

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Jolie
Главный тренер женской сборной Норвегии Торир Хергейрссон после поражения от России (26:27) в 1/2 финала турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) высказался о сопернике. «Две очень сильные команды, что русские, что норвежцы. Мы должны собраться и взять бронзовую медаль», — сказал Хергейрссон. 8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира, начало — в 09.00 (мск). В 05.00 Норвегия встретится с шведками в матче за третье место. Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

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