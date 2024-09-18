Политика как она есть

Безнаказанная репрессивная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том числе подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута.