Безнаказанная репрессивная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том числе подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута.
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