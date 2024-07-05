Дорога обрушилась в поселке Поповское из-за нахлынувшей после ливня воды

Скриншот из видео Дорога обрушилась в поселке Поповское в Дмитровском районе Московской области из-за нахлынувшей после ливня воды, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в своем Telegram-канале.
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