Россия всегда помогала Армении и Ереван должен сделать выбор — Толстой

Свой исторический выбор должна сделать Армения, принимая во внимание, что Россия всегда приходила ей на помощь, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой 29 ноября на II общественном форуме «Россия — Армения» в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии