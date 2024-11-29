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Россия всегда помогала Армении и Ереван должен сделать выбор — Толстой

Россия всегда помогала Армении и Ереван должен сделать выбор — Толстой

Свой исторический выбор должна сделать Армения, принимая во внимание, что Россия всегда приходила ей на помощь, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой 29 ноября на II общественном форуме «Россия — Армения» в Москве.

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