Твари из Крокуса сознались во всем: собрание евреев, вода со странным привкусом и бесстрашие. Новая информация

Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили что тренировались убивать русских.

Олег Шабалин

На этого петушару,что на фото проскальзывала в сети вообще,дикая информация,что у себя на родине он изнасиловал маленького мальчика и отсидел,то ли шесть,то ли восемь лет.Как ОНО вообще смогло оказаться у нас? Почему те кто у себя дома обществу не надобен у нас превращаются в незаменимых шпециалистов?