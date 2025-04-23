Avia.pro - СМИ 22 марта 2024 года подмосковный «Крокус Сити Холл» стал местом трагедии, унёсшей жизни 145 человек.
Твари из Крокуса сознались во всем: собрание евреев, вода со странным привкусом и бесстрашие. Новая информация
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили что тренировались убивать русских.
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19 час.
Амара Карпова
Ну и рожа грязного животного🤮💩гори в аду тварь💩
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19 час.
Олег Шабалин
На этого петушару,что на фото проскальзывала в сети вообще,дикая информация,что у себя на родине он изнасиловал маленького мальчика и отсидел,то ли шесть,то ли восемь лет.Как ОНО вообще смогло оказаться у нас? Почему те кто у себя дома обществу не надобен у нас превращаются в незаменимых шпециалистов?
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19 час.
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