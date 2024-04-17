Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.
"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы
Комментарии
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Балу -
Да уж... Львы... Лев Самуилович... Лев Моисеевич... Пословица есть русская - Молодец против овец. А против молодца - и сам овца... Так и жидовское отродье...
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12 час.
Валерий Викторович Баженов
Так их тысячи служили в его армии...
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
ВЫ сначала разберитесь, кто правильные евреи ( ониждут приход Мессии), а кто - неправильные ( это почти все ваше население) Так к Богу ближе ваши правильные, а все неправильные, начиная с Нетаньяхи, свернули уже давно в ад, включая вашего посла в ООН, который посмешище на весь мир Поэтому Бог уже отвернулся от ваших соломой набитых львов, ждите, когда вас подожгут все люди Мира - после Гитлера вы первые клиенты
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31 мин.
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