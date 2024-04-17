"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы

Да уж... Львы... Лев Самуилович... Лев Моисеевич... Пословица есть русская - Молодец против овец. А против молодца - и сам овца... Так и жидовское отродье...

ВТ

Врам Тавризов

ВЫ сначала разберитесь, кто правильные евреи ( ониждут приход Мессии), а кто - неправильные ( это почти все ваше население) Так к Богу ближе ваши правильные, а все неправильные, начиная с Нетаньяхи, свернули уже давно в ад, включая вашего посла в ООН, который посмешище на весь мир Поэтому Бог уже отвернулся от ваших соломой набитых львов, ждите, когда вас подожгут все люди Мира - после Гитлера вы первые клиенты