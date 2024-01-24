Экс-советник республиканцев оценил риски выдвижения Трампа от партии

Решение республиканцев официально выбрать Дональда Трампа кандидатом в президенты США может обернуться провокациями и «драматическими событиями», заявил «Известиям» экс-советник руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.
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