Alldaily

112 подписчиков

В Госдуме предложили поддержать население за счет золотовалютных резервов

В Госдуме предложили поддержать население за счет золотовалютных резервов

На фоне возрастающего курса доллара уровень инфляции в России также склонен увеличиться. В такой ситуации для оказания помощи населению можно забрать часть средств из золотовалютных резервов и перераспределить их на нужды национальной экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх