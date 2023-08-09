В Госдуме предложили поддержать население за счет золотовалютных резервов

На фоне возрастающего курса доллара уровень инфляции в России также склонен увеличиться. В такой ситуации для оказания помощи населению можно забрать часть средств из золотовалютных резервов и перераспределить их на нужды национальной экономики.
На фоне возрастающего курса доллара уровень инфляции в России также склонен увеличиться. В такой ситуации для оказания помощи населению можно забрать часть средств из золотовалютных резервов и перераспределить их на нужды национальной экономики.
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