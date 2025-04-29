НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Хабиб снова летел у аварийного выхода: «Почему они постоянно сажают меня на это место?»

Хабиб снова летел у аварийного выхода: «Почему они постоянно сажают меня на это место?»

«Почему они постоянно сажают меня на это место?» – написал Хабиб Нурмагомедов, отметив Дану Уайта.   В январе-2025 Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх