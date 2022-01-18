В Минсельхозе ответили на сообщения о возможном подорожании кондитерских изделий

В России не наблюдается тенденции к повышению стоимости сладостей. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.