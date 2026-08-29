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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зислис про слухи об уходе Кравцова из «Трактора»: «Может, этот сценарий кому-то приснился? В клубе по-прежнему рассчитывают на форварда и ждут его возвращения после травмы»

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отреагировал на слухи об уходе форварда  Виталия Кравцова из «Трактора».

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