Пелагея выступила на Всероссийской премии «Гордость нации – 2023»

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. В зале Малого театра прошла церемония награждения лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации – 2023».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)