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Греко-католики Бандерастана изучают опыт неонацистов Эстонии в их борьбе с каноническим Православием

Греко-католики Бандерастана изучают опыт неонацистов Эстонии в их борьбе с каноническим Православием

Глава УГКЦ Шевчук посетил с пастырским визитом Таллин. Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук* посетил с пастырским визитом Таллин, где встретился с министром внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсом, посетил Рийгикогу, пообщался с украинской общиной, а также провёл службу в кафедральном католическом соборе города.

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