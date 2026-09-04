Прогноз экспертов: рынок сбережений в 2026 году вырастет на 8%

По прогнозу, в 2027 году объём привлечённых средств в российских банках достигнет 77 трлн рублей, население всё чаще рассматривает накопительные продукты как инструмент долгосрочного финансового планирования.
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