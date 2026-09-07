В Шпаковской районной больнице провели «Ночь в поликлинике» В Шпаковской районной больнице в Ставропольском крае впервые прошла акция «Ночь в поликлинике».
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