Пограничникам ВСУ приказали зайти в Курскую область на американских БТР

Руководство ВСУ отдавало приказ украинским пограничникам вторгнуться на американских БТР М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения боевых специальных задач, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, 4 марта сообщает РИА Новости.
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