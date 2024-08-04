Кардиолог утверждает, что нашла способ снизить давление без лекарств

«Секретом» поделилась врач Фариза Бярзова. Гипертоники вряд ли смогут обойтись без лекарств и смены образа жизни, а тем, у кого кровяное давление повышается периодически, например, на фоне стресса или сильных положительных эмоций, вполне возможно снизить его без таблеток.