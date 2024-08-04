Кардиолог утверждает, что нашла способ снизить давление без лекарств

«Секретом» поделилась врач Фариза Бярзова. Гипертоники вряд ли смогут обойтись без лекарств и смены образа жизни, а тем, у кого кровяное давление повышается периодически, например, на фоне стресса или сильных положительных эмоций, вполне возможно снизить его без таблеток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии