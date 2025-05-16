Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

В апреле цены на российские экспортируемые сырьевые товары опустились до минимума с июня 2023 года. Об этом говорит значение сырьевого индекса Центра ценовых индексов (ЦЦИ), равное 59,9 пункта, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦЦИ.
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