Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

В апреле цены на российские экспортируемые сырьевые товары опустились до минимума с июня 2023 года. Об этом говорит значение сырьевого индекса Центра ценовых индексов (ЦЦИ), равное 59,9 пункта, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦЦИ.