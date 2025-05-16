Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Как ни крути, а крыса туск - конченый пи@орас. А пшеки - обожают пидорасов )))))))))))))) Ибо сами - такие.Премьер Польши по...
  • vagas Karlito
    Не трудно догадаться  какие приемлемые условия будут для  мазепии !  Но придется губы закатать!  Наглые до чертиков! ...В МИД Украины зая...
  • Mikhail Stepanov
    Кто этого педофила - недоноска спрашивает?!!! Он что, стороны переговоров? Он сторона конфликта и тогда должен получи...Премьер Британии ...

Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

В апреле цены на российские экспортируемые сырьевые товары опустились до минимума с июня 2023 года. Об этом говорит значение сырьевого индекса Центра ценовых индексов (ЦЦИ), равное 59,9 пункта, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦЦИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх