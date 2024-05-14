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Кульчий о Тюкавине: «Сказал Воронину: «Это будет мини-Холанд. Возьми шефство над белобрысым»

– Мне было бессмысленно вносить какие-то кардинальные изменения: единственное, о чем попросил Бувача – подтянуть к тренировкам с основой Тюкавина и Захаряна.

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