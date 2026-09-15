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Дмитриев обратил внимание на фото Стубба и Мерца с «висящим» над ними топором

Дмитриев обратил внимание на фото Стубба и Мерца с «висящим» над ними топором

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на изображение топора над головами президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца на их совместной фотографии.

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