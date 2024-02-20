«Мощный рывок к «Победе»: ВС России проломили оборону врага и вошли в Победу: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Южно-Донецком направлении: На северном фланге подразделения 20 мсд сумели выйти на восточные окраины села Победа после нескольких дней тяжёлых боёв.
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