«Мощный рывок к «Победе»: ВС России проломили оборону врага и вошли в Победу: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Южно-Донецком направлении: На северном фланге подразделения 20 мсд сумели выйти на восточные окраины села Победа после нескольких дней тяжёлых боёв.