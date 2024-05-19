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Дикий Юг - Природа Юга России

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Легендарная роль Джека Воробья обретет нового исполнителя

Легендарная роль Джека Воробья обретет нового исполнителя

Свежий ветер перемен вскружит над парусами «Пиратов Карибского моря»! Как сообщает авторитетный портал The DisInsider, студия Disney всерьез рассматривает кандидатуру Остина Батлера на роль культового капитана Джека Воробья в перезапуске франшизы.

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