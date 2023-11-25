Ветеринар дал совет, как отучить кошку ходить по столам

Если вы когда-нибудь заходили на кухню и обнаруживали, что ваша кошка без всякого стеснения ходит по столам как у себя дома (что в общем-то в ее понимании вполне даже нормально), стоит разобраться, почему она так «наглеет».
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