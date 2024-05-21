Менять ли паспорт, если в нем не похож на себя?

По закону, менять паспорт в связи с возрастом россиянам нужно дважды — в 20 и 45 лет. А нужно ли оформлять новый паспорт со «свежим» фото, если внешность изменилась до неузнаваемости? Законодатель не предусмотрел такое основание для смены паспорта, как существенное изменение внешности.