Менять ли паспорт, если в нем не похож на себя?

По закону, менять паспорт в связи с возрастом россиянам нужно дважды — в 20 и 45 лет. А нужно ли оформлять новый паспорт со «свежим» фото, если внешность изменилась до неузнаваемости? Законодатель не предусмотрел такое основание для смены паспорта, как существенное изменение внешности.
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