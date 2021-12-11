Страна и люди

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«Позорный драп 2.0»: Пентагон проводит учение по срочной эвакуации своих граждан из Украины

«Позорный драп 2.0»: Пентагон проводит учение по срочной эвакуации своих граждан из Украины

Янки напугал глава ВСУ, который потребовал от солдат США явиться с оружием на восточную границу «незалежной» Александр Ситников Фото: ZumaTAСС Во всей этой шумной истории с якобы предстоящим вторжением российской армии на Украину, которое «остановил» 7 декабря лично Байден в ходе онлайн-саммита с Путиным, «застращав» российского президента немыслимыми санкциями, не получило широкого освещения одно очень интересное событие, имеющее к американской защите Киева самое прямое отношение.

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