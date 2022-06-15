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Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Бесплатный фотобанк Pexels остановил работу для российских пользователей.При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис осуждает военные действия РФ по отношению к Украине и в связи с этим больше не доступен на территории РФ.

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