Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Бесплатный фотобанк Pexels остановил работу для российских пользователей.При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис осуждает военные действия РФ по отношению к Украине и в связи с этим больше не доступен на территории РФ.
Бесплатный фотобанк Pexels остановил работу для российских пользователей.При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис осуждает военные действия РФ по отношению к Украине и в связи с этим больше не доступен на территории РФ.
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