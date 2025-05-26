Первый замначальника Московского метрополитена признал вину в получении взятки

Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV-4 за действия в пользу компании «Технопромимпорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии