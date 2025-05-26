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Первый замначальника Московского метрополитена признал вину в получении взятки

Первый замначальника Московского метрополитена признал вину в получении взятки

Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV-4 за действия в пользу компании «Технопромимпорт».

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