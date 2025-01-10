Редкий кадр: как на самом деле выглядит теща Харламова

Актриса сделала незабываемый подарок своей родительнице. Катерина Ковальчук и Гарик Харламов соцсетиКатерина Ковальчук часто показывает в Сети совместные фото со своей свекровью, а вот свою родную маму Юлию актриса от лишнего внимания публики оберегает.
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