Редкий кадр: как на самом деле выглядит теща Харламова

Актриса сделала незабываемый подарок своей родительнице. Катерина Ковальчук и Гарик Харламов соцсетиКатерина Ковальчук часто показывает в Сети совместные фото со своей свекровью, а вот свою родную маму Юлию актриса от лишнего внимания публики оберегает.