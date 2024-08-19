Россия может запретить въезд семьям трудовых мигрантов без гражданства РФ

АЗ

Андрей Зарубкин

Разве в Саудовской Аравии раздают гражданство всем желающим? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ!