Россия может запретить въезд семьям трудовых мигрантов без гражданства РФ

В Госдуму внесут Законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов без российского гражданства на въезд их семей в Россию, внесут на рассмотрение Госдумы депутаты от ЛДПР, сообщает 19 августа РИА Новости.
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