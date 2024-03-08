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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт набрал 35 очков, «Финикс» победил «Торонто»

Кевин Дюрэнт набрал 35 очков, «Финикс» победил «Торонто»

Звездный форвард «Санз» записал на свой счет 35 очков при 11 из 19 с игры и 11 из 12 с линии. В его активе также 3 подбора, 1 передача и 1 перехват.

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