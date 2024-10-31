Большая любовь: история самой высокой семейной пары в истории

К сожалению, жизнь очень высоких людей наполнена многочисленными трудностями. В мире, где средний рост, в зависимости от нации колеблется от 160 до 180 см, гигантам непросто найти не только мебель, одежду и работу, но и спутника жизни.
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