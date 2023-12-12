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Республиканцам в конгрессе США «не хватило ответов» после выступления Зеленского

Республиканцам в конгрессе США «не хватило ответов» после выступления Зеленского

Для утверждения очередного пакета помощи Украины нужна внятная стратегия со стороны Белого дома, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

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