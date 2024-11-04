Не гололед, но снежная каша на проспекте Юрия Гагарина. Как сообщает читатель Мойки78, уборочной техники днем 4 ноября в районе не видно.
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Не гололед, но снежная каша на проспекте Юрия Гагарина. Как сообщает читатель Мойки78, уборочной техники днем 4 ноября в районе не видно.