В Забайкальском крае читинские школьники получили свои первые паспорта в День государственного флага

В Чите 14-летним подросткам торжественно вручили их первые Российские паспорта. Церемония вручения юным забайкальцам главного в жизни документа прошла в День Государственного флага Российской Федерации.
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