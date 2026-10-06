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Мировое обозрение

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Выборы на Балканах под внешним давлением

Выборы на Балканах под внешним давлением

Главное в тезисах: Перестановка в Белграде: Александр Вучич меняет президентский пост на кресло премьер-министра и идет на внеочередные парламентские выборы 25 октября во главе Сербской прогрессивной партии.

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