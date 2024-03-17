Коротченко предложил правильный ответ России если немцы поставят на Украину ракеты «Taurus»

АА

Андрей Алферов

Единственный ответ врагу,а это,ка все знают - США ,поменять военную доктрину с ответно-встречного удара,где сейчас территории США ничего не угрожает, на ту которая была при СССР - полетные задания стратегического ЯО на города США. Жили же мирно?!