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Коротченко предложил правильный ответ России если немцы поставят на Украину ракеты «Taurus»

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» в беседе с РИА Новости предложил правильный ответ России если Германия поставит на Украину ракеты «Taurus».

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Единственный ответ врагу,а это,ка все знают - США ,поменять военную доктрину с ответно-встречного удара,где сейчас территории США ничего не угрожает, на ту которая была при СССР - полетные задания стратегического ЯО на города США. Жили же мирно?!
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