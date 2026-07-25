Сегодня все обсуждают показания пленного укропа из 78-й бригады, некоего Сергея Халковского. Он рассказал, что украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений.
Не выжжем ЭТО сейчас - цена следующего раунда будет выше...
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Людмила Феденюк
Выжечь,как холеру и еще известью присыпать
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1 м.
Эльвира Величутина
А к ним присоединить воров из чиновников и вояк, что предали границу России.
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Речь Игоря Коломойского 25 сентября в Хайфе в честь Рош ха-Шана. "Украинские гои — это еще более оскотинившийся народец, доведенный до полного ослепления идеей "незалежности," превратившей их в биомассу, способную зарезать даже собственную мать во имя независимости Украинского государства. Мы взяли лишь языковое различие и надавили на историю, где выставили русских шлепперов главными врагами процветания "незалежной". Спустя 20 лет нашей пропаганды мы получили идеальных бойцов против русских в виде их славянских братьев. ...теперь же любого украинца, убившего русского гоя будут называть героем. Чем на большее количество племен мы раздробим Россию и принадлежащие ей ранее территории, тем быстрее приблизимся к решению "славянского вопроса." Первый шаг был СССР и мы его выполнили, теперь у нас новая цель, натравить Россию и раздробить Украину. Благодаря нашему взаимодействию с Владимиром Владимировичем Путиным, уже через пару лет русские и украинские гои будут ненавидеть и презирать друг друга. После операции "СВО" мы наконец приступим к окончательному третьему этапу, результатом которого и будет полное и тотальное раздробление России в последующие 10 лет на десятки мелких и враждебно настроенных друг к другу государств. Ведь как говорил великий Шнеерсон: "Путь к построению тысячелетнего Сиона лежит через решения вопроса с славянскими гоями. Пока они образуют тесную кооперацию в один единый народ, над Нами всегда будет висеть опасность разоблачения планов и потери власти."
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1 м.
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