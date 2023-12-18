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Учёные разработали устройство, позволяющее в разы снизить плату за отопление

Учёные разработали устройство, позволяющее в разы снизить плату за отопление

При этом в квартире или доме всё равно будет очень тепло.Учёные из Саратовского государственного технического университета разработали инновационное устройство, которое должно помочь в уменьшении расходов на отопление.

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