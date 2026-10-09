Стало известно о взрыве в Днепропетровске

Звук взрыва услышали жители Днепропетровска в пятницу, сообщил украинский телеканал «Общественное».«В Днепропетровске слышен звук взрыва», - говорится в публикации канала в Telegram.
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