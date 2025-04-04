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Тарифы Трампа достигают целей

Тарифы Трампа достигают целей

Кримсон Дайджест Тарифы Трампа уже достигают его (реальных) целей. Те, которые радуются по поводу падения S&P 500 и других американских индексов на «тарифной войне Трампа», зачастую даже не пытаются посмотреть на ситуацию с точки зрения администрации самого Трампа.

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