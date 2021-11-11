Роза Сябитова: Женщины, желающие хорошо зарабатывать, – «обезьяны с гранатой»

Nikolay Moskalenko

Дмитрий Ирашин

Как известно, в женской половой клетке - две ХХ хромосомы. В мужской одна Х А другая У. Т.е. с точки зрения генетики, мужчина, это недоделанная женщина. Почему господь сначала создал мужчину а потом женщину? А потому, что первый блин комом. Статистика говорит, что больная женщина выносливее здорового мужика в полтора раза, а организм здоровой женщины выносливее организма больного мужчины в восемь раз. Появиться человеку на свет или нет, решает не мужчина, это решает женщина. Именно она решает вопросы количественного и качественного развития популяции. Мужчина может за это только голосовать, подняв за это свои ... руки. Женщина рожает мужчин и воспитывает их делая мужчинами. Или надевает им платьице. Мужчины это грубая сила и расходный боевой материал, решают тактические вопросы, женщины стратеги - художники. Стратегически, на фоне развития цивилизации нужда в грубой силе короткоживущих мужчин, себя исчерпала. Продолжительность жизни растёт. Отсюда женская борьба за "равноправие". Как результат - деградация мужской У хромосомы. Бинго! Милые дамы. По расчётам социологов, к 2117 году цель будет достигнута и равноправие наступит. Мужчины просто вымрут. Размножаться можно и в баночке, цивилизованно. А если поднажмёте, можете с мужиками и раньше покончить.